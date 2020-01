Návnada - Luboš Blaha

Asi si ste všimli tak trochu kontroverznú a humornú postavičku ľavicového spektra Slovenskej politiky Luboška Blahu

Extrémny ľavičiar a obdivovateľ vraha Che Guevaru https://sk.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara ,ktorý v Kubánskej pevnosti La Cabaña, posielal na popravu odporcov režimu a revolúcie , a to nielen ozbrojených nepriateľov , ale aj úplne bežných drobných ľudí (človeka milión) vlastníkov napr. holičstva ktorý sa nechcel vzdať svojho chudobného holičstva a preto bol nepriateľ revolúcie , vlastnil pár ošúchaných holičských kresiel a jeho rodina po jeho poprave musela emigrovať .

Áno Luboško je poslanec s veľmi zaujatým a infantilným slovníkom. Luboško absolvent politológie t.j. pre neznalých skoro úplne dno kvality slovenských vysokých škôl a promovať by mohol aj môj kocúr.(inšpiráciu pre tento slovník som čerpal v statusoch Luboša Blahu a jeho postojom k oponetom)

Kocúr Bobo (JK)

Poznávacie znamenia jeho statusov sú spojenia ako jeho oponenti škriekajú hulákajú sú nevzdelaný a niektorý majú len maturitu , a jeho inteligentné ľavicové veličenstvo nimi pohŕda, lebo sú len obyčajnými plavčíkmi a pod, (Ľuboško ak plavčík záchranní len jedného kúpajúceho je osožnejší ako tisíc absolventov politológie )útočí na rodinný pôvod oponentov pritom Otec Blahu pracoval v tlačovom orgáne komunistickej strany Nové Slovo ( nerád spomínam rodinu ,rodinu si nikto nevyberá ,ale Luboško takto pracuje tak aj Ja lebo karma je zdarma )Len tak pre svoju informovanosť som zašiel do archívu v knižnici a prečítal som zopár článkov v Novom Slove podľa Luboška statočného novinára jeho otca o úlohe KSČ následne som si pozrel aj články v denníku Republika a ostal som zhrozený nad článkami kovaného komunistu , no čo už mohlo z Ľuboška vyrasť keď má takýto vzor s pokriveným svetonázorom .

Ukážme si manipuláciu a metódu ktorou Ľuboško ovláda svoju facebookovú bublinu. Zameria sa na pár overiteľných faktov z nich vytvorí metódou ala Machiavelli a Goebels (napr. liberálny fašizmus opakuje neustále ) neuveriteľnú konštrukciu s úplne manipulatívnym záverom a jeho facebooková bublina je v extáze ,aký že je inteligent a vzdelaný. Áno Blaha je obdarený určitou inteligenciou a veľmi obratne ju zneužíva na zlo , klamstvo a manipuláciu .Príklad v statuse o Bielorusku Ľuboško píše Bielorusko rastie a porovnáva ho z štvrťou v New Yorku Bronxom , a pod príspevkom mu bublina pritakáva. Myslieť si že to porovnanie pramení z neznalosti by bola chyba. Položme sme si otázku prečo vybral práve Bronx , on vzdelaný politológ ,veď dobre vie že porovnať kvalitu života sa dá úplne presne a exaktne , je to výlučne účelová manipulatívna konštrukcia a túto metódu aplikuje na všetky svoje statusy ako aj príspevok o Tibete a Číne , ktoré písal na Facebook z Číny, kde aj malý a nevinný status bežného občana Číny na Facebooku znamená obrovský problém , lebo obišiel veľký čínsky firewall. Súčasne sa pozrime prečo Blaha extrémny ľavičiar a obdivovateľ Husáka odporca Nato sa ocitol na kandidátke smeru. Všetky jeho extrémne ľavicové politické postoje a názory nie sú vôbec obsiahnuté v žiadnom oficiálnom dokumente strany smer. To sa týka zahraničnej politiky EU členstva , ekonomiky , alebo pohľadu na socializmus a komunizmus , noo je tam preto aby viazal aj túto extrémnu časť ľavicového spektra k strane smer , a jeho obdivovatelia sú taký infantilný ,že im ani na rozum nepríde ako sú zneužitý a manipulovaný. Ja rešpektujem ich ľavicový svetonázor ,ale strana smer nikdy nebude presadzovať ich krajne ľavicové požiadavky a Blaha ich klame a pripútava k strane smer to aj napriek tomu ,že existujú ľavicové strany hlásiace sa otvorene ku krajnému ľavicovému svetonázoru a vyhoveli by Ľubošovej bubline lepšie. Prečo si Fico áno Fico lebo domnievať sa , že moc v smere má niekto iný by bolo veľmi naivné drží extrémneho ľavičiara ,ktorý niektoré svoje statusy konči výzvou k revolúcii zvolaním vila la revolucion. Náš horlivý Ľuboško je taká návnada on manipulátor a "vzdelaný politológ" je takto zneužitý a ani o tom nevie lebo ako náhle splní svoju úlohu je nepotrebný, žiadne jeho ľavičiarske požiadavky(znárodňovanie, družstvá, ľavicové zásahy do ekonomiky hodnotová orientácia na Rusko vystúpenie z NATO a kritika predstaviteľov Európskej únie ktorých nazval „bandou lúzrov“, boj proti globalizácii....... ) nebudú nikdy presadené v oficiálnej politike strany smer.

Takže sa lúčim vila la návnada Blaha

PS: len pre ilustráciu aký je Ľuboško konzistentný a ako prevracia kabát , dôkaz jeho kladného postoja k LGBT a ich požiadavkám ako aj schvaľovanie liberálneho postoja k užívaniu marihuany (koľko sa v statusoch naprskal na Trubana) .Áno smer ma na kandidátke pod číslom 11 človeka s liberálnym postojom k marihuane.

https://www.youtube.com/watch?v=DJIAToX0I0I je to pasáž od času 3:00 cca do 3:20

upozornenie: video len pre silné povahy po zhľiadnutí všetkých Ľuboškových videí vám hrozí akútny pokles IQ a ľavicová epilepsia a hrozí vám že budete zmanipulovaný ľudovo osprostiete.